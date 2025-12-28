Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Взял парочку советов у легенды — весной посмотрим». Тюкавин опубликовал фото с Роналдо

«Взял парочку советов у легенды — весной посмотрим». Тюкавин опубликовал фото с Роналдо
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в своём телеграм-канале поделился совместной фотографией с бывшим форвардом мадридского «Реала», двукратным чемпионом мира и обладателем «Золотого мяча» Роналдо.

«Взял парочку советов у легенды — весной посмотрим», — прокомментировал публикацию Тюкавин.

Фото: Из личного архива Константина Тюкавина

Бразильский нападающий выигрывал «Золотой мяч» в 1997 и 2002 годах. Роналдо становился чемпионом мира в 1994 и 2002 годах. В составе «Королевского клуба» футболист выступал с 2002 по 2007 год. За этот период он принял участие в 177 матчах во всех турнирах, в которых отметился 104 голами и 34 результативными передачами.

Материалы по теме
«Вернусь ли вообще?» Тюкавин рассказал о мыслях, возникших у него после разрыва «крестов»
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android