«Взял парочку советов у легенды — весной посмотрим». Тюкавин опубликовал фото с Роналдо

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в своём телеграм-канале поделился совместной фотографией с бывшим форвардом мадридского «Реала», двукратным чемпионом мира и обладателем «Золотого мяча» Роналдо.

«Взял парочку советов у легенды — весной посмотрим», — прокомментировал публикацию Тюкавин.

Фото: Из личного архива Константина Тюкавина

Бразильский нападающий выигрывал «Золотой мяч» в 1997 и 2002 годах. Роналдо становился чемпионом мира в 1994 и 2002 годах. В составе «Королевского клуба» футболист выступал с 2002 по 2007 год. За этот период он принял участие в 177 матчах во всех турнирах, в которых отметился 104 голами и 34 результативными передачами.

Топ-5 легенд футбола: