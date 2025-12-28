Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» и Хаби Алонсо надеются на восстановление Камавинга к 2026 году — AS

«Реал» и Хаби Алонсо надеются на восстановление Камавинга к 2026 году — AS
Комментарии

Мадридский «Реал» и главный тренер команды Хаби Алонсо рассчитывают, что к 2026 году полузащитник Эдуарду Камавинга полностью восстановится как физически, так и психологически после череды травм, из-за которых он пропустил 57 матчей за последние два года. Об это сообщает AS.

В текущем сезоне француз провёл на поле лишь 650 минут, несмотря на важную роль — разгружать Орельена Тчуамени и Федерико Вальверде, которые получают огромный объём игрового времени.

Его отсутствие вынудило тренерский штаб активнее задействовать игроков «Кастильи», поэтому полноценное возвращение Камавинга остаётся одним из ключевых приоритетов клуба для балансировки полузащиты.

Материалы по теме
Кроос: лучший клуб, за который я играл? Простой вопрос. Время в «Реале» было невероятным
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android