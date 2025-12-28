«Реал» и Хаби Алонсо надеются на восстановление Камавинга к 2026 году — AS

Мадридский «Реал» и главный тренер команды Хаби Алонсо рассчитывают, что к 2026 году полузащитник Эдуарду Камавинга полностью восстановится как физически, так и психологически после череды травм, из-за которых он пропустил 57 матчей за последние два года. Об это сообщает AS.

В текущем сезоне француз провёл на поле лишь 650 минут, несмотря на важную роль — разгружать Орельена Тчуамени и Федерико Вальверде, которые получают огромный объём игрового времени.

Его отсутствие вынудило тренерский штаб активнее задействовать игроков «Кастильи», поэтому полноценное возвращение Камавинга остаётся одним из ключевых приоритетов клуба для балансировки полузащиты.