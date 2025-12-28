Нападающий «Елимая» Галымжан Кенжебек близок к переходу в «Ахмат» на правах свободного агента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны согласовывают финальные детали перехода. Контракт 22-летнего игрока с «Елимаем» истекает 31 декабря 2025 года.

Галымжан Кенжебек выступает за «Елимай» с лета текущего года. Ранее он защищал цвета клуба «Кошице» из чемпионата Словакии. В 11 матчах казахстанской Премьер-лиги у него шесть голов и четыре результативные передачи.

Ранее журналист Иван Карпов в телеграм-канале сообщал, что интерес к футболисту также проявляет московский «Локомотив».