Главная Футбол Новости

Милан — Верона, результат матча 28 декабря 2025, счёт 3:0, 17-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» разгромил «Верону» в 17-м туре Серии А, Нкунку оформил дубль
Комментарии

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Милан» и «Верона». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Микаэль Фаббри. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

Италия — Серия А . 17-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 0
Верона
Верона
1:0 Пулишич – 45+1'     2:0 Нкунку – 48'     3:0 Нкунку – 53'    

На 45+1-й минуте американец Кристиан Пулишич вывел «Милан» вперёд. На 48-й минуте нападающий Кристофер Нкунку реализовал пенальти, который сам и заработал. На 53-й минуте Нкунку оформил дубль. Данные голы стали для француза первыми в Серии А.

«Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 35 очков в 16 играх. «Верона» с 12 очками располагается на 18-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Комментарии
