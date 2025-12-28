«Милан» разгромил «Верону» в 17-м туре Серии А, Нкунку оформил дубль

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Милан» и «Верона». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Микаэль Фаббри. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

На 45+1-й минуте американец Кристиан Пулишич вывел «Милан» вперёд. На 48-й минуте нападающий Кристофер Нкунку реализовал пенальти, который сам и заработал. На 53-й минуте Нкунку оформил дубль. Данные голы стали для француза первыми в Серии А.

«Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 35 очков в 16 играх. «Верона» с 12 очками располагается на 18-й строчке.