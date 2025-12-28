Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кроос: в «Реале» бразильцам было важно выиграть клубный ЧМ, а европейцам — Лигу чемпионов

Кроос: в «Реале» бразильцам было важно выиграть клубный ЧМ, а европейцам — Лигу чемпионов
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отметил разницу в отношении бразильских и европейских футболистов «сливочных» к клубному чемпионату мира.

«В «Реале» тебе вбивают в голову, что ты должен выигрывать все турниры. Находясь в команде, я заметил, что клубный чемпионат мира очень важен, но прежде всего для бразильцев. Для европейцев главное — выиграть Лигу чемпионов. Выиграть клубный чемпионат мира легче, чем Лигу чемпионов», — приводит слова Крооса AS со ссылкой на YouTube-канал Romario TV.

Кроос выступал в составе «Реала» с 2014 по 2024 год. За этот период немецкий полузащитник по пять раз выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Материалы по теме
Кроос объяснил, почему он против расширения чемпионата мира
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android