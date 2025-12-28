Кроос: в «Реале» бразильцам было важно выиграть клубный ЧМ, а европейцам — Лигу чемпионов

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отметил разницу в отношении бразильских и европейских футболистов «сливочных» к клубному чемпионату мира.

«В «Реале» тебе вбивают в голову, что ты должен выигрывать все турниры. Находясь в команде, я заметил, что клубный чемпионат мира очень важен, но прежде всего для бразильцев. Для европейцев главное — выиграть Лигу чемпионов. Выиграть клубный чемпионат мира легче, чем Лигу чемпионов», — приводит слова Крооса AS со ссылкой на YouTube-канал Romario TV.

Кроос выступал в составе «Реала» с 2014 по 2024 год. За этот период немецкий полузащитник по пять раз выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

