«Бавария» продлит контракты с двумя футболистами — Sky Sport

Мюнхенская «Бавария» собирается продлить контракты с вингером Сержем Гнабри и крайним защитником Конрадом Лаймером. Как сообщает издание Sky Sport Germany, в клубе собираются продолжить сотрудничество с двумя важными игроками команды.

Контракт Гнабри, который выступает за «Баварию» с 2018 года, истекает в конце сезона. Новое соглашение с ним будет рассчитано до лета 2028-го. Договор с Лаймером истекает летом 2027 года. Срок его нового контракта пока неизвестен, но ожидается, что сотрудничество с ним продлят до 2029 года.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В её активе 41 очко в 15 матчах сезона. Отрыв от второй строчки составляет девять очков.