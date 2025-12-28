Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд: на месте болельщиков сборной Норвегии ждал бы, что со мной команда выиграет ЧМ

Холанд: на месте болельщиков сборной Норвегии ждал бы, что со мной команда выиграет ЧМ
Комментарии

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о давлении, которое он испытывает в национальной команде.

«Думаю, все этого ожидали. Давайте скажем так. Если я был бы норвежским футбольным фанатом, живущим в Норвегии, а Эрлинг Холанд играл бы за сборную Норвегии. Я бы ожидал, что он приведёт нас к победе на чемпионате мира. Всё просто.

Я долго к этому шёл, и наконец нам это удалось [выйти на чемпионат мира]. Это было невероятно. Надеюсь, это начало чего-то особенного, потому что у нас сейчас отличное поколение, много молодых игроков, и мы вместе строим что-то, что может стать потрясающим», — приводит слова Холанда пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

На чемпионате мира 2026 года сборная Норвегии сыграет в одной группе с Францией, Сенегалом и победителем межконтинентальных стыковых матчей (Боливия/Суринам/Ирак).

Материалы по теме
Холанд ответил на вопрос о схожести между англичанами и норвежцами
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android