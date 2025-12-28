Холанд: на месте болельщиков сборной Норвегии ждал бы, что со мной команда выиграет ЧМ

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о давлении, которое он испытывает в национальной команде.

«Думаю, все этого ожидали. Давайте скажем так. Если я был бы норвежским футбольным фанатом, живущим в Норвегии, а Эрлинг Холанд играл бы за сборную Норвегии. Я бы ожидал, что он приведёт нас к победе на чемпионате мира. Всё просто.

Я долго к этому шёл, и наконец нам это удалось [выйти на чемпионат мира]. Это было невероятно. Надеюсь, это начало чего-то особенного, потому что у нас сейчас отличное поколение, много молодых игроков, и мы вместе строим что-то, что может стать потрясающим», — приводит слова Холанда пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

На чемпионате мира 2026 года сборная Норвегии сыграет в одной группе с Францией, Сенегалом и победителем межконтинентальных стыковых матчей (Боливия/Суринам/Ирак).

