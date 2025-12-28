Эрлинг Холанд: я бы с удовольствием получил английский паспорт. Почему бы и нет?

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своём пребывании в Англии и признался в желании получить английский паспорт.

«Я чувствую себя как дома в Великобритании. Моя мама любит Англию, её традиции, всё это. Мои родители прекрасно провели здесь время до моего рождения, и я тоже прекрасно провожу время здесь. Я был в Манчестере пару раз до того, как подписал контракт с «Манчестер Сити». Даже когда мы ходили на матчи, мне всегда нравилась Англия.

Я чувствую, что норвежцы и англичане немного похожи, всегда получал от этого огромное удовольствие. Это потрясающая атмосфера. Чувствую себя очень спокойно, и трудно объяснить, почему мне это нравится. Мне кажется, это очень похоже на Норвегию. Я бы с удовольствием получил английский паспорт. Почему бы и нет», — приводит слова Холанда пресс-служба клуба на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Холанд провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и сделал четыре результативные передачи.