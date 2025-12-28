Сборная Мозамбика обыграла Габон в матче Кубка Африки, несмотря на гол Обамеянга

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Габона и Мозамбика. Игра проходила на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). Матч закончился победой гостей со счётом 3:2.

Первый гол в матче забил нападающий Мозамбика Файсал Бангал на 37-й минуте. На 42-й минуте полузащитник Джени Катамо увеличил преимущество своей национальной команды, реализовав пенальти. В конце первого тайма на 45+5-й минуте форвард Пьер-Эмерик Обамеянг отыграл один мяч сборной Габона. Во втором тайме на 52-й минуте защитник Диогу Калила забил третий гол Мозамбика. Алекс Мукету-Муссунда сократил отставание Габона на 76-й минуте.

После двух матчей в квартете F сборная Габона не набрала очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Национальная команда Мозамбика располагается на третьей строчке, у неё в активе три очка.