Габон — Мозамбик, результат матча 28 декабря 2025, счет 2:3, 2-й тур Кубка Африки 2025

Сборная Мозамбика обыграла Габон в матче Кубка Африки, несмотря на гол Обамеянга
Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Габона и Мозамбика. Игра проходила на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). Матч закончился победой гостей со счётом 3:2.

Кубок африканских наций . Группа F. 2-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Габон
Окончен
2 : 3
Мозамбик
0:1 Бангал – 37'     0:2 Катамо – 42'     1:2 Обамеянг – 45+5'     1:3 Калила – 52'     2:3 Мукету-Муссунда – 76'    

Первый гол в матче забил нападающий Мозамбика Файсал Бангал на 37-й минуте. На 42-й минуте полузащитник Джени Катамо увеличил преимущество своей национальной команды, реализовав пенальти. В конце первого тайма на 45+5-й минуте форвард Пьер-Эмерик Обамеянг отыграл один мяч сборной Габона. Во втором тайме на 52-й минуте защитник Диогу Калила забил третий гол Мозамбика. Алекс Мукету-Муссунда сократил отставание Габона на 76-й минуте.

После двух матчей в квартете F сборная Габона не набрала очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Национальная команда Мозамбика располагается на третьей строчке, у неё в активе три очка.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
