Главная Футбол Новости

Президент РФС Дюков высказался о задолженности «Крыльев» перед «РТ-Капитал»

Президент РФС Дюков высказался о задолженности «Крыльев» перед «РТ-Капитал»
Комментарии

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил надежду, что проблемы самарских «Крыльев Советов» с долгом перед «РТ-Капитал» будут решены.

— Не боитесь, что из-за долга «Крыльев» перед «РТ-Капитал» повторится ситуация с «Химками»?
— Думаю, что область выполнит свои обязательства, а проблемы клуба будут решены, — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Яковлев рассказал, что клуб выплатил 67 млн задолженности. До февраля 2026 года самарцы планируют погасить долг в 550 млн рублей.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

