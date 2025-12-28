Полузащитника «Баварии» Горецку предложили нескольким клубам — Романо

Полузащитника «Баварии» Леона Горецку предложили нескольким клубам через посредников. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, руководство мюнхенского клуба довольно нынешним составом команды и не намерено до лета производить какие-либо изменения. По этой причине «Бавария» вряд ли отпустит футболиста в январе.

Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года. В его послужном списке шесть титулов чемпиона Германии, два национальных Кубка, победа в Лиге чемпионов ‑ 2019/2020 и золотая медаль на клубном чемпионате мира — 2020. В сборной Германии он выигрывал Кубок конфедераций 2017 года. В текущем сезоне Бундеслиги Горецка провёл 14 матчей и не отметился результативными действиями.