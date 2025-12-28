Хакими восстановился после травмы и может принять участие в следующем матче Кубка Африки

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими полностью восстановился после травмы и может принять участие в следующем матче группового этапа Кубка Африки, в котором его национальной команде предстоит встретиться со сборной Замбии, сообщает итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

«Позвольте мне поблагодарить «ПСЖ». Если Хакими вернулся сегодня, то это благодаря им. Насер Аль-Хелаифи [президент «ПСЖ»] — настоящий джентльмен», — приводит слова главного тренера сборной Марокко Валида Реграги Романо на своей странице в социальной сети Х.

Хакими получил серьёзное растяжение левой лодыжки в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» в результате жёсткого подката колумбийского полузащитника мюнхенского клуба Луиса Диаса.