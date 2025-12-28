Агент Сутормина ответил, доволен ли футболист своим положением в «Крыльях Советов»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника самарских «Крыльев Советов» Алексея Сутормина, сообщил, что футболист недоволен своим положением в команде.

– Доволен ли Алексей своим игровым временем в Самаре?

– Естественно, он недоволен, потому что он может и способен показывать игру гораздо лучше. Сейчас вот скоро стартуют сборы, Алексей надеется на них хорошо поработать и весной уже показать себя в полной мере на футбольном поле.

– У Алексея нет разочарования в выборе самарской команды этим летом? Его критикуют даже собственные болельщики.

– И что? Вы сами решили, что его кто-то критикует? Определённые люди и в Махачкале баннер вывешивали про Биджиева. Есть настоящие болельщики, которые до конца поддерживают команду и всех её футболистов, а есть подобные случаи. Бредом не надо заниматься, а вам этот мусор собирать.

– Контракт Алексея с «Крыльями», по официальной информации, до лета 2026-го, но инсайдеры сообщали об опции продления ещё на год. Она присутствует?

– Да, так это и есть, — приводит слова Клюева «Спорт день за днём».