Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Сутормина ответил, доволен ли футболист своим положением в «Крыльях Советов»

Агент Сутормина ответил, доволен ли футболист своим положением в «Крыльях Советов»
Комментарии

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника самарских «Крыльев Советов» Алексея Сутормина, сообщил, что футболист недоволен своим положением в команде.

– Доволен ли Алексей своим игровым временем в Самаре?
– Естественно, он недоволен, потому что он может и способен показывать игру гораздо лучше. Сейчас вот скоро стартуют сборы, Алексей надеется на них хорошо поработать и весной уже показать себя в полной мере на футбольном поле.

– У Алексея нет разочарования в выборе самарской команды этим летом? Его критикуют даже собственные болельщики.
– И что? Вы сами решили, что его кто-то критикует? Определённые люди и в Махачкале баннер вывешивали про Биджиева. Есть настоящие болельщики, которые до конца поддерживают команду и всех её футболистов, а есть подобные случаи. Бредом не надо заниматься, а вам этот мусор собирать.

– Контракт Алексея с «Крыльями», по официальной информации, до лета 2026-го, но инсайдеры сообщали об опции продления ещё на год. Она присутствует?
– Да, так это и есть, — приводит слова Клюева «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Эксклюзив
Президент РФС Дюков высказался о задолженности «Крыльев» перед «РТ-Капитал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android