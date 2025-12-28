Аршавин исполнил новогоднюю песню для фанатов «Арсенала», в которой пожелал выиграть АПЛ

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин исполнил песню для болельщиков «пушкарей», в которой пожелал клубу завоевать титул и поздравил всех с Новым годом.

Видео доступно в телеграм-канале «Это АПЛ».

Аршавин выступал за лондонский клуб с 2009 года и провёл в команде Арсена Венгера пять сезонов, по ходу которых сыграл 144 матча, забил 31 гол и отдал 38 результативных передач.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу. Последний раз «пушкари» становились победителями английской Премьер-лиги более 20 лет назад в сезоне-2003/2004.