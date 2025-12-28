Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин исполнил новогоднюю песню для фанатов «Арсенала», в которой пожелал выиграть АПЛ

Аршавин исполнил новогоднюю песню для фанатов «Арсенала», в которой пожелал выиграть АПЛ
Комментарии

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин исполнил песню для болельщиков «пушкарей», в которой пожелал клубу завоевать титул и поздравил всех с Новым годом.

Видео доступно в телеграм-канале «Это АПЛ».

Аршавин выступал за лондонский клуб с 2009 года и провёл в команде Арсена Венгера пять сезонов, по ходу которых сыграл 144 матча, забил 31 гол и отдал 38 результативных передач.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу. Последний раз «пушкари» становились победителями английской Премьер-лиги более 20 лет назад в сезоне-2003/2004.

Материалы по теме
«Арсенал» Артеты — машина! Но Пеп не дремлет. Кто станет чемпионом АПЛ?
«Арсенал» Артеты — машина! Но Пеп не дремлет. Кто станет чемпионом АПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android