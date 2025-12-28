Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Пополитова: у ЦСКА приличная конкуренция, но Глеб ещё себя проявит

Экс-тренер Пополитова: у ЦСКА приличная конкуренция, но Глеб ещё себя проявит
Комментарии

Алексей Коробченко, бывший тренер полузащитника ЦСКА Глеба Пополитова, высказался о шансах 18-летнего футболиста проявить себя в составе армейцев.

«Думаю, у ЦСКА очень приличная конкуренция, на его позиции хорошо себя проявили другие игроки в концовке чемпионата. Плюс были очень непростые матчи в концовке года. Но Глеб, дай бог, ещё себя проявит и покажет своё футбольное мастерство. Он упрямый, и я в него верю! В какой команде? Тут как звёзды сложатся», — сказал Коробченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Пополитов сыграл пять матчей за московский клуб, в которых не отметился результативными действиями.

