Тео Бонгонда может покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно — Тавольери

Атакующий полузащитник «Спартака» и сборной Демократической Республики Конго Тео Бонгонда может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети Х.

Футболист получил разрешение от руководства красно-белых покинуть команду бесплатно во время зимней паузы. Несколько зарубежных клубов уже направили запросы по полузащитнику. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2027 года.

Бонгонда перешёл в московский «Спартак» из «Кадиса» в декабре 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.