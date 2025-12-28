Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тео Бонгонда может покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно — Тавольери

Тео Бонгонда может покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно — Тавольери
Комментарии

Атакующий полузащитник «Спартака» и сборной Демократической Республики Конго Тео Бонгонда может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети Х.

Футболист получил разрешение от руководства красно-белых покинуть команду бесплатно во время зимней паузы. Несколько зарубежных клубов уже направили запросы по полузащитнику. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2027 года.

Бонгонда перешёл в московский «Спартак» из «Кадиса» в декабре 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Вингер «Спартака» Бонгонда признан лучшим игроком матча ДР Конго и Бенина на Кубке Африки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android