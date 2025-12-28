«Правильное и мудрое решение!» Гладилин — о продлении контракта Зобнина со «Спартаком»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о продлении клубом контракта с полузащитником Романом Зобниным. Новое соглашение с хавбеком рассчитано до лета 2027 года.

«Правильное и мудрое решение! Зобнин много отдал «Спартаку», остаётся в клубе, будет ещё помогать и, возможно, дальше останется в руководстве команды», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Роман Зобнин защищает цвета «Спартака» с лета 2016 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 19 матчей за красно-белых в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, в которых он отметился одним голом.