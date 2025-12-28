Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Правильное и мудрое решение!» Гладилин — о продлении контракта Зобнина со «Спартаком»

«Правильное и мудрое решение!» Гладилин — о продлении контракта Зобнина со «Спартаком»
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о продлении клубом контракта с полузащитником Романом Зобниным. Новое соглашение с хавбеком рассчитано до лета 2027 года.

«Правильное и мудрое решение! Зобнин много отдал «Спартаку», остаётся в клубе, будет ещё помогать и, возможно, дальше останется в руководстве команды», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Роман Зобнин защищает цвета «Спартака» с лета 2016 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 19 матчей за красно-белых в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, в которых он отметился одним голом.

Материалы по теме
«Это хорошая новость для «Спартака». Корнеев — о продлении контракта с Зобниным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android