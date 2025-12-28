Скидки
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кристал Пэлас — Тоттенхэм Хотспур: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ, 27 декабря 2025

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ
Комментарии

Сегодня, 28 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступит Джарред Джиллетт (Австралия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Стартовые составы команд.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Лакруа, Гехи, Клайн, Хьюз, Уортон, Митчелл, Лерма, Девенни, Пино, Матета.

«Тоттенхэм Хотспур»: Викарио, ван де Вен, Спенс, Порро, Дансо, Грей, Кудус, Бергвалль, Бентанкур, Коло Муани, Ришарлисон.

На данный момент «Кристал Пэлас» с 26 очками находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 22 очками располагается на 14-й строчке.

