Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Нападающий «Лидса» Доминик Калверт-Льюин забил в шестом матче АПЛ подряд

Нападающий «Лидс Юнайтед» Доминик Калверт-Льюин отличился в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (1:1). Тем самым форвард продлил свою голевую серию в АПЛ до шести матчей подряд.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
1 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Адингра – 28'     1:1 Калверт-Льюин – 47'    

Серия Калверт-Льюина является самой длинной с 2019 года, когда экс-форвард «Лестера» Джейми Варди отличался в восьми встречах чемпионата Англии подряд. Об этом сообщает аккаунт Opta Analyst в соцсети X.

В нынешнем сезоне Калверт-Льюин в 16 встречах английской Премьер-лиги забил восемь голов. В гонке бомбардиров лидирует нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с 19 голами.

На данный момент «Лидс Юнайтед» с 20 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре 1 января «павлины» на выезде встретятся с «Ливерпулем».

