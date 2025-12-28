Нападающий «Лидса» Доминик Калверт-Льюин забил в шестом матче АПЛ подряд

Нападающий «Лидс Юнайтед» Доминик Калверт-Льюин отличился в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (1:1). Тем самым форвард продлил свою голевую серию в АПЛ до шести матчей подряд.

Серия Калверт-Льюина является самой длинной с 2019 года, когда экс-форвард «Лестера» Джейми Варди отличался в восьми встречах чемпионата Англии подряд. Об этом сообщает аккаунт Opta Analyst в соцсети X.

В нынешнем сезоне Калверт-Льюин в 16 встречах английской Премьер-лиги забил восемь голов. В гонке бомбардиров лидирует нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с 19 голами.

На данный момент «Лидс Юнайтед» с 20 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре 1 января «павлины» на выезде встретятся с «Ливерпулем».