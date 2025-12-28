«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»: Грей вывел гостей вперёд на 42-й минуте

В эти минуты идёт матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором играют «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходит на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступает Джарред Джиллетт (Австралия). На данный момент счёт 1:0 в пользу «шпор».

На 42-й минуте Арчи Грей открыл счёт в этой игре и вывел «шпор» вперёд.

На данный момент «Кристал Пэлас» с 26 очками находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 22 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «стекольщики» 1 января примут на своём поле «Фулхэм», «шпоры» в тот же день на выездевстретятся с «Брентфордом».

В предыдущем туре «Кристал Пэлас» проиграл «Лидс Юнайтед» (1:4), «Тоттенхэм Хотспур» уступил «Ливерпулю» (1:2).