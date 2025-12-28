Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»: Грей вывел гостей вперёд на 42-й минуте

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»: Грей вывел гостей вперёд на 42-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором играют «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходит на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступает Джарред Джиллетт (Австралия). На данный момент счёт 1:0 в пользу «шпор».

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Грей – 42'    

На 42-й минуте Арчи Грей открыл счёт в этой игре и вывел «шпор» вперёд.

На данный момент «Кристал Пэлас» с 26 очками находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 22 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «стекольщики» 1 января примут на своём поле «Фулхэм», «шпоры» в тот же день на выездевстретятся с «Брентфордом».

В предыдущем туре «Кристал Пэлас» проиграл «Лидс Юнайтед» (1:4), «Тоттенхэм Хотспур» уступил «Ливерпулю» (1:2).

Календарь матчей английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Томас Франк: очень доволен составом «Тоттенхэма», но в 2026 году команду нужно укрепить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android