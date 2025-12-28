IFFHS представила символическую сборную мира 2025 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на официальном сайте опубликовала символическую сборную мира по итогам 2025 года.

Символическая сборная мира 2025 года по версии IFFHS:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»).

Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ»).

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»).

Ранее IFFHS назвала лучших тренеров на клубном уровне и среди сборных 2025 года, которыми стали Луис Энрике («ПСЖ») и Луис де ла Фуэнте (сборная Испании).