IFFHS представила символическую сборную мира 2025 года

IFFHS представила символическую сборную мира 2025 года
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на официальном сайте опубликовала символическую сборную мира по итогам 2025 года.

Символическая сборная мира 2025 года по версии IFFHS:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»).

Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ»).

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»).

Ранее IFFHS назвала лучших тренеров на клубном уровне и среди сборных 2025 года, которыми стали Луис Энрике («ПСЖ») и Луис де ла Фуэнте (сборная Испании).

