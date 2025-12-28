«Наполи» благодаря дублю Хойлунда победил «Кремонезе» в матче 17-го тура Серии А

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кремонезе» и «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Джованни Цини» (Кремона, Италия). В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани из Рима. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил нападающий «Наполи» Расмус Хойлунд на 13-й минуте. В добавленное к первому тайму время футболист оформил дубль. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Италии «Наполи» набрал 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Кремонезе» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 21 очко после 17 игр.

В следующем туре «Наполи» на выезде сыграет с «Лацио» 4 января, а «Кремонезе» в этот же день в гостях встретится с «Фиорентиной».