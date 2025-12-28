Скидки
Главная Футбол Новости

Сандерленд — Лидс Юнайтед, результат матча 28 декабря 2025, счёт 1:1, 18-й тур АПЛ 2025/2026

«Сандерленд» и «Лидс Юнайтед» сыграли вничью в 18-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Сандерленд» и «Лидс Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
1 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Адингра – 28'     1:1 Калверт-Льюин – 47'    

Симон Адингра на 28-й минуте открыл счёт в матче и вывел «чёрных котов» вперёд. Доминик Калверт-Льюин на 47-й минуте забил ответный мяч «Лидса».

После этой игры «Сандерленд» с 28 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, «Лидс Юнайтед» с 20 очками находится на 16-м месте.

В следующем туре «чёрные коты» 1 января примут на своём поле «Манчестер Сити», «павлины» в тот же день на выезде встретятся с «Ливерпулем».

Календарь матчей английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
