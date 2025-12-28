Луис Энрике — лучший тренер года по версии Globe Soccer Awards

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года по версии Globe Soccer Awards. Среди финалистов в номинации также были Хаби Алонсо («Реал» Мадрид), Микель Артета («Арсенал»), Ханс-Дитер Флик («Барселона») и Энцо Мареска («Челси»).

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, совершившие наибольшие достижения в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.

В минувшем сезоне под руководством Луиса Энрике «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Также французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира и взял Суперкубок УЕФА.