Франк Эз покинет пост главного тренера «Ниццы» — L’Équipe

Французский специалист Франк Эз согласовал с руководством «Ниццы» уход с поста главного тренера команды. Об этом сообщает L’Équipe.

Эз работал в команде с 2024 года, в прошлом сезоне «Ницца» под руководством тренера заняла четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, однако на данный момент «орлы» с 17 очками в активе находятся на 13-м месте в таблице высшего дивизиона чемпионата Франции. В сводной таблице Лиги Европы «Ницца» располагается на последнем, 36-м месте без набранных очков. Отмечается, что основным кандидатом на пост главного тренера команды является Клод Пюэль, уже работавший с «Ниццей» с 2012 по 2016 год.