Айтана Бонмати из «Барселоны» получила приз лучшей футболистке мира от Globe Soccer Awards

Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати получила приз лучшей футболистке мира по версии Globe Soccer Awards, лучшей женской командой также стала «блауграна». Об этом сообщается в официальном аккаунте награды в социальной сети X.
По итогам минувшего сезона Айтана Бонмати в составе каталонского клуба взяла чемпионат Испании, Кубок Королевы и Суперкубок Испании по футболу среди женщин. Полузащитница забила 16 голов и сделала 12 результативных передач.
В составе национальной команды футболистка дошла до финала чемпионата Европы, где Испания по пенальти уступила Англии (1:1, 1:3 пен.). Несмотря на это, Бонмати была признана лучшим игроком турнира.