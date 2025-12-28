Назван лучший молодой футболист 2025 года по версии Globe Soccer Award

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ признан лучшим молодым футболистом 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, совершившие наибольшие достижения в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 10 матчей, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. В составе «ПСЖ» нападающий выиграл чемпионат Франции сезона-2024/2025, Кубок и Суперкубок страны, является победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.