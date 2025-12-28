Скидки
Главная Футбол Новости

Витинья из «ПСЖ» — лучший полузащитник 2025 года по версии Globe Soccer Award

Витинья из «ПСЖ» — лучший полузащитник 2025 года по версии Globe Soccer Award
Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» Витинья признан лучшим полузащитником 2025 года по версии Globe Soccer Award. Среди финалистов в номинации также были его одноклубник Жоау Невеш, Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Коул Палмер («Челси») и Педри («Барселона»).

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, совершившие наибольшие достижения в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.

В минувшем сезоне Витинья с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Также французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира и взял Суперкубок УЕФА.

