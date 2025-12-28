Скидки
Главная Футбол Новости

Экваториальная Гвинея — Судан, результат матча 28 декабря 2025, счет 0:1, 2-й тур Кубка Африки 2025

Судан минимально обыграл сборную Экваториальной Гвинеи в матче Кубка Африки
Комментарии

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Экваториальной Гвинеи и Судана. Игра проходила на стадионе «Мохамед V» (Касабланка, Марокко). В качестве главного арбитра встречи выступил Месси Нкунку из Конго. Матч закончился победой Судана со счётом 1:0.

Кубок африканских наций . Группа E. 2-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Экваториальная Гвинея
Окончен
0 : 1
Судан
0:1 Коко-Басси – 74'    

Единственный гол в матче забил защитник сборной Экваториальной Гвинеи Сауль Коко-Басси, отправивший мяч в свои ворота на 74-й минуте.

После двух матчей в квартете E сборная Экваториальной Гвинеи не набрала очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Национальная команда Судана располагается на третьей строчке, у неё в активе три очка.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
