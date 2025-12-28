Ламин Ямаль признан лучшим нападающим 2025 года по версии Globe Soccer Award

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим нападающим 2025 года по версии Globe Soccer Awards. Также среди финалистов в номинации были представлены Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (оба – «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал») и Рафинья («Барселона»).

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, совершившие наибольшие достижения в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.

В нынешнем сезоне футболист провёл за каталонский клуб 20 матчей, в которых забил девять мячей и сделал девять результативных передач. Действующее трудовое соглашение Ямаля с «Барселоной» рассчитано до 2031 года.