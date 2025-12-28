Скидки
Ламин Ямаль признан лучшим нападающим 2025 года по версии Globe Soccer Award

Комментарии

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим нападающим 2025 года по версии Globe Soccer Awards. Также среди финалистов в номинации были представлены Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (оба – «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал») и Рафинья («Барселона»).

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, совершившие наибольшие достижения в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.

В нынешнем сезоне футболист провёл за каталонский клуб 20 матчей, в которых забил девять мячей и сделал девять результативных передач. Действующее трудовое соглашение Ямаля с «Барселоной» рассчитано до 2031 года.

