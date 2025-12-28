54,6% болельщиков «Барселоны» поддерживают идею выкупа Рашфорда у «МЮ» — MD

Согласно опросу, проведённому изданием Mundo Deportivo, 54,6% болельщиков «Барселоны» поддерживают идею активации клубом выкупа нападающего Маркуса Рашфорда, принадлежащего «Манчестер Юнайтед».

Однако более трети болельщиков (35,7%) выступают против возможного перехода форварда на постоянной основе, а 6,3% респондентов считают, что клубу следует принять взвешенное решение по окончании сезона.

Рашфорд арендован «Барселоной» у «Манчестер Юнайтед». Каталонский клуб имеет возможность выкупить футболиста за € 30 млн.

В нынешнем сезоне Рашфорд провёл за сине-гранатовых 24 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал девять результативных передач.