Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Криштиану Роналду — игрок года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Award

Форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2025 года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Award. Среди финалистов в номинации также были Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Салем Аль-Досари («Аль-Хиляль») и Рияд Марез («Аль-Ахли»).

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, совершившие наибольшие достижения в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.

В 2025 году нападающий «Аль-Насра» в 14-й раз в профессиональной карьере достиг отметки в 40 забитых мячей за календарный год. В нынешнем сезоне его команда набрала 30 очков из 30 возможных в 10 стартовых турах чемпионата Саудовской Аравии и занимает первое место в турнирной таблице.

