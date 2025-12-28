Скидки
Главная Футбол Новости

Кристал Пэлас — Тоттенхэм Хотспур, результат матча 28 декабря 2025, счёт 0:1, 18-й тур АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм» переиграл «Кристал Пэлас» благодаря голу Грея, два мяча Ришарлисона отменили
Комментарии

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «шпоры». Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Грей – 42'    

На 42-й минуте Арчи Грей забил единственный мяч в этой игре, что и обеспечило победу «шпорам». Что примечательно, два мяча игрока гостей Ришарлисона были отменены: первое взятие ворот произошло на 17-й минуте, а второе — на 75-й минуте.

После этой игры «Кристал Пэлас» с 26 очками находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 25 очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «стекольщики» 1 января примут на своём поле «Фулхэм», «шпоры» в тот же день на выезде встретятся с «Брентфордом».

Календарь матчей английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Томас Франк: очень доволен составом «Тоттенхэма», но в 2026 году команду нужно укрепить
