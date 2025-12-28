«Тоттенхэм» переиграл «Кристал Пэлас» благодаря голу Грея, два мяча Ришарлисона отменили

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «шпоры». Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

На 42-й минуте Арчи Грей забил единственный мяч в этой игре, что и обеспечило победу «шпорам». Что примечательно, два мяча игрока гостей Ришарлисона были отменены: первое взятие ворот произошло на 17-й минуте, а второе — на 75-й минуте.

После этой игры «Кристал Пэлас» с 26 очками находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 25 очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «стекольщики» 1 января примут на своём поле «Фулхэм», «шпоры» в тот же день на выезде встретятся с «Брентфордом».