«Пари Сен-Жермен» — лучший клуб 2025 года по версии Globe Soccer Awards

«Пари Сен-Жермен» признан лучшим клубом 2025 года по версии Globe Soccer Awards. Об этом сообщается в официальном аккаунте награды в социальной сети X.

В 2025 году парижане под руководством Луиса Энрике стали чемпионами Франции и взяли Кубок страны. Помимо этого, столичная команда выиграла Лигу чемпионов, разгромив в решающем матче миланский «Интер» со счётом 5:0. Данный коллектив также дошёл до финала клубного чемпионата мира, где уступил со счётом 0:3 лондонскому «Челси». В нынешнем сезоне «Пари Сен-Жермен» выиграл Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок ФИФА, переиграв в финале бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

