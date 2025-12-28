Усман Дембеле признан лучшим футболистом 2025 года по версии Globe Soccer Award

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим футболистом 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, совершившие наибольшие достижения в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.

В сезоне-2025/2026 футболист провёл за парижский клуб 12 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. В составе «ПСЖ» нападающий выиграл чемпионат Франции сезона-2024/2025, Кубок и Суперкубок страны, является победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. Действующее трудовое соглашение Дембеле с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2028 года.