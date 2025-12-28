Нападающий «Барселоны» Ямаль: не следует сравнивать себя с кем-либо, хочу пройти свой путь

Футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о получении награды лучшему нападающему 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

«Не следует сравнивать себя с кем-либо. Такие игроки, как Криштиану Роналду, достигли всего, чего смогли, потому что хотели быть собой, а не сравнивать себя с кем-то. Я хочу пройти свой собственный путь», — приводит слова Ямаля журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне футболист провёл за каталонский клуб 20 матчей, в которых забил девять мячей и сделал девять результативных передач. Действующее трудовое соглашение Ямаля с «Барселоной» рассчитано до 2031 года.