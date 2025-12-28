Видеообзор минимальной победы сборной Бенина над Ботсваной на Кубке Африки

Сборная Бенина минимально обыграла национальную команду Ботсваны в матче 2-го тура Кубка африканских наций со счётом 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Рабат Олимпик» (Рабат, Марокко).

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Единственный гол во встрече забил защитник Бенина Йоан Рош на 28-й минуте.

После этой игры Бенин с тремя очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы D, Ботсвана замыкает таблицу без набранных очков. У национальных команд ДР Конго и Сенегала по четыре очка.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.