Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Промах Окелло с пенальти — в видеообзоре ничейного матча Уганды и Танзании на Кубке Африки

Сборные Уганды и Танзании сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Игра проходила на стадионе «Аль-Медина» (Рабат, Марокко).

Кубок африканских наций . Группа C. 2-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Уганда
Окончен
1 : 1
Танзания
0:1 Мсува – 59'     1:1 Икпизу – 80'    

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 59-й минуте полузащитник Танзании Симон Мсува забил первый гол в матче, реализовав 11-метровый удар. Нападающий национальной команды Уганды Уче Икпизу сравнял счёт на 80-й минуте. В конце встречи на 90+1-й минуте хавбек Уганды Аллан Окелло мог вывести свою сборную вперёд, но игрок не забил пенальти.

После двух матчей в квартете С сборная Уганды набрала одно очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Национальная команда Танзании располагается на третьей строчке, у неё в активе также одно очко.

