Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики «Барселоны» выступают против продления контракта с Левандовским — MD

Болельщики «Барселоны» выступают против продления контракта с Левандовским — MD
Комментарии

Согласно опросу, проведённому изданием Mundo Deportivo, 59,3% болельщиков «Барселоны» выступают против продления контракта с польским форвардом сине-гранатовых Робертом Левандовским.

Однако 31,6% высказались за пролонгацию трудового соглашения с футболистом, а 3,6% респондентов считают, что всё зависит от условий нового контракта.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл за сине-гранатовых 13 матчей в испанской Ла Лиге, в которых забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу. Также на счету форварда пять матчей в Лиге чемпионов, в которых он не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Материалы по теме
54,6% болельщиков «Барселоны» поддерживают идею выкупа Рашфорда у «МЮ» — MD
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android