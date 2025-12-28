Болельщики «Барселоны» выступают против продления контракта с Левандовским — MD

Согласно опросу, проведённому изданием Mundo Deportivo, 59,3% болельщиков «Барселоны» выступают против продления контракта с польским форвардом сине-гранатовых Робертом Левандовским.

Однако 31,6% высказались за пролонгацию трудового соглашения с футболистом, а 3,6% респондентов считают, что всё зависит от условий нового контракта.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл за сине-гранатовых 13 матчей в испанской Ла Лиге, в которых забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу. Также на счету форварда пять матчей в Лиге чемпионов, в которых он не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.