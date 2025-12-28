Скидки
Александр Соболев опубликовал поздравление с наступающим Новым годом

Комментарии

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Соболев опубликовал поздравление с наступающим Новым годом в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Александра Соболева

«Всех с наступающим. Будьте добрее», — подписал фотографию Соболев.

Соболев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака» летом 2024 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за клуб 16 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи. Также на счету нападающего семь игр в Кубке России, в которых он отметился двумя голами и одним результативным пасом. Действующее трудовое соглашение Соболева с командой из Санкт-Петербурга рассчитано до лета 2027 года.

Комментарии
