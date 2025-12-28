Результаты матчей 18-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 28 декабря, завершился 18-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 18-го тура АПЛ (время — московское):
26 декабря, пятница:
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:0.
27 декабря, суббота:
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити» — 1:2;
«Бёрнли» – «Эвертон» — 0:0;
«Вест Хэм Юнайтед» – «Фулхэм» — 0:1;
«Брентфорд» – «Борнмут» — 4:1;
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» — 2:1;
«Арсенал» – «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:1;
«Челси» – «Астон Вилла» — 1:2.
28 декабря, воскресенье:
«Сандерленд» – «Лидс Юнайтед» — 1:1;
«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм Хотспур» — 0:1.
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 42 очка за 18 матчей.