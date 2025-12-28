Криштиану Роналду высказался о получении приза лучшему игроку 2025 года на Ближнем Востоке

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на получение приза лучшему игроку 2025 года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Award.

«Это особенный момент, который завершает год. Я продолжаю свой путь с тем же рвением, целеустремлённостью и голодом, чтобы достигать своих целей. Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом году!» — написал Роналду на своей странице в социальной сети X.

В 2025 году нападающий «Аль-Насра» в 14-й раз в профессиональной карьере достиг отметки в 40 забитых мячей за календарный год. В нынешнем сезоне его команда набрала 30 очков из 30 возможных в 10 стартовых турах чемпионата Саудовской Аравии и занимает первое место в турнирной таблице.