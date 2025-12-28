Скидки
Главная Футбол Новости

Кот-д'Ивуар — Камерун: стартовые составы команд на матч Кубка Африки, 28 декабря 2025

Кот-д'Ивуар — Камерун: стартовые составы команд на матч Кубка Африки
Комментарии

Сегодня, 28 декабря, состоится матч 2-го тура в группе F на Кубке Африки, в котором встретятся сборные Кот-д'Ивуара и Камеруна. Встреча пройдёт на стадионе «Марракеш» (Марракеш, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступит Махмуд Або Эль-Регаль из Египта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок африканских наций . Группа F. 2-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Кот-д'Ивуар
1-й тайм
0 : 0
Камерун

Стартовые составы команд.

Кот-д'Ивуар: Яхья Фофана, Коссуну, Н'Дика, Дуэ, Конан, Кессье, Секо Фофана, Диалло, Сангаре, Заха, Диоманд.

Камерун: Эпасси, Maлоун, Котто, Толо, Эбонг, Йонгва, Намасо, Чамадью, Балеба, Мбемо, Кофане.

После 1-го тура в квартете F сборная Камеруна набрала три очка и возглавляет турнирную таблицу. Национальная команда Кот-д'Ивуара располагается на второй строчке, у команды в активе также три очка.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
