«Ливерпуль» не собирается подписывать Семеньо из «Борнмута» зимой — Джейкобс

«Ливерпуль» не собирается подписывать нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

По информации инсайдера, «Ливерпуль», как и лондонский «Арсенал», рассматривает варианты трансфера форварда только летом. При этом «Манчестер Сити» остаётся фаворитом в борьбе за Семеньо, переговоры между клубами уже ведутся.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.