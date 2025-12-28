Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» не собирается подписывать Семеньо из «Борнмута» зимой — Джейкобс

«Ливерпуль» не собирается подписывать Семеньо из «Борнмута» зимой — Джейкобс
Комментарии

«Ливерпуль» не собирается подписывать нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

По информации инсайдера, «Ливерпуль», как и лондонский «Арсенал», рассматривает варианты трансфера форварда только летом. При этом «Манчестер Сити» остаётся фаворитом в борьбе за Семеньо, переговоры между клубами уже ведутся.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Материалы по теме
Самый дорогой трансфер АПЛ — провал. После травмы Исака «Ливерпуль» идёт за другой звездой
Самый дорогой трансфер АПЛ — провал. После травмы Исака «Ливерпуль» идёт за другой звездой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android