Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Алжир — Буркина-Фасо, результат матча 28 декабря 2025, счёт 1:0, 2-й тур группового этапа Кубка африканских наций

Гол Мареза с пенальти помог сборной Алжира переиграть команду Буркина-Фасо на Кубке Африки
Комментарии

Завершён матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором играли сборные Алжира и Буркина-Фасо. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали алжирцы. Встреча состоялась на стадионе «Мула Эль-Хассан» (Рабат, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Захеле Сивела (ЮАР).

Кубок африканских наций . Группа E. 2-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Алжир
Окончен
1 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Марез – 23'    

Рияд Марез на 23-й минуте реализовал пенальти, обеспечив победу своей команде.

После этой игры Алжир с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Буркина-Фасо с тремя очками занимает вторую строчку.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
Комментарии
