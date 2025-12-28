Гол Мареза с пенальти помог сборной Алжира переиграть команду Буркина-Фасо на Кубке Африки

Завершён матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором играли сборные Алжира и Буркина-Фасо. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали алжирцы. Встреча состоялась на стадионе «Мула Эль-Хассан» (Рабат, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Захеле Сивела (ЮАР).

Рияд Марез на 23-й минуте реализовал пенальти, обеспечив победу своей команде.

После этой игры Алжир с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Буркина-Фасо с тремя очками занимает вторую строчку.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.