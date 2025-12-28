Главный тренер сборной ЮАР раскритиковал атмосферу на Кубке африканских наций

Главный тренер сборной ЮАР Уго Броос раскритиковал атмосферу на Кубке африканских наций 2025 года.

«В Кот-д'Ивуаре и в Габоне каждую секунду турнира ты чувствовал себя участником соревнований. Когда мы ехали на автобусе на тренировку, люди махали руками и держали флаги, а здесь ничего подобного не видно. Так что здесь нет никакой атмосферы, нет типичной атмосферы Кубка африканских наций. Я её не чувствую. Никто не пришёл посмотреть матч Южная Африка — Ангола. Если людям не разрешат свободно посещать стадион, то там никого не будет. Никто не придёт смотреть матч Южная Африка — Зимбабве», — приводит слова Брооса ESPN.

После двух матчей в квартете В сборная ЮАР набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует сборная Египта, у которой шесть очков.