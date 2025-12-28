Агент Барбоза: сейчас трансфера Джона Джона в «Зенит» точно не будет

Португальский футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возможном переходе полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона в «Зенит».

– Я сейчас нахожусь в Бразилии, и у меня нет никаких данных о подобной возможной покупке «Зенита».

– Джон Джон способен выиграть конкуренцию в текущей сборке «Зенита» у других бразильцев?

– У меня есть большие сомнения в этом. Иногда вмешиваются другие факторы – например, продажи кого-то. Но на данный момент я не верю, что «Зенит» сможет кого-то из средней линии продать.

– То есть Джону Джону будет лучше отказаться от переезда в Россию?

– Моё мнение: сейчас данного трансфера точно не будет. Возможно, летом, но точно не в предстоящее трансферное окно, — приводит слова Барбозы «Спорт день за днём».