Агент Барбоза: сейчас трансфера Джона Джона в «Зенит» точно не будет

Португальский футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возможном переходе полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона в «Зенит».
– Я сейчас нахожусь в Бразилии, и у меня нет никаких данных о подобной возможной покупке «Зенита».
– Джон Джон способен выиграть конкуренцию в текущей сборке «Зенита» у других бразильцев?
– У меня есть большие сомнения в этом. Иногда вмешиваются другие факторы – например, продажи кого-то. Но на данный момент я не верю, что «Зенит» сможет кого-то из средней линии продать.
– То есть Джону Джону будет лучше отказаться от переезда в Россию?
– Моё мнение: сейчас данного трансфера точно не будет. Возможно, летом, но точно не в предстоящее трансферное окно, — приводит слова Барбозы «Спорт день за днём».