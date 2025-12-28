Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Барбоза: сейчас трансфера Джона Джона в «Зенит» точно не будет

Агент Барбоза: сейчас трансфера Джона Джона в «Зенит» точно не будет
Комментарии

Португальский футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возможном переходе полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона в «Зенит».

– Я сейчас нахожусь в Бразилии, и у меня нет никаких данных о подобной возможной покупке «Зенита».

– Джон Джон способен выиграть конкуренцию в текущей сборке «Зенита» у других бразильцев?
– У меня есть большие сомнения в этом. Иногда вмешиваются другие факторы – например, продажи кого-то. Но на данный момент я не верю, что «Зенит» сможет кого-то из средней линии продать.

– То есть Джону Джону будет лучше отказаться от переезда в Россию?
– Моё мнение: сейчас данного трансфера точно не будет. Возможно, летом, но точно не в предстоящее трансферное окно, — приводит слова Барбозы «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Журналист Конур назвал шесть клубов, следящих за Жерсоном из «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android