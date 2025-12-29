Кот-д'Ивуар — Камерун: Диалло вывел ивуарийцев вперёд на 51-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура в группе F на Кубке Африки, в котором встречаются сборные Кот-д'Ивуара и Камеруна. Встреча проходит на стадионе «Марракеш» (Марракеш, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступает Махмуд Або Эль-Регаль из Египта. Счёт в матче 1:0 в пользу сборной Кот-д'Ивуара. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл полузащитник Кот-д'Ивуара Амад Диалло на 51-й минуте.

После первого тура в квартете F сборная Камеруна набрала три очка и возглавляет турнирную таблицу. Национальная команда Кот-д'Ивуара располагается на второй строчке, у команды в активе также три очка.