Кот-д'Ивуар — Камерун: Диалло вывел ивуарийцев вперёд на 51-й минуте
В эти минуты идёт матч 2-го тура в группе F на Кубке Африки, в котором встречаются сборные Кот-д'Ивуара и Камеруна. Встреча проходит на стадионе «Марракеш» (Марракеш, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступает Махмуд Або Эль-Регаль из Египта. Счёт в матче 1:0 в пользу сборной Кот-д'Ивуара. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок африканских наций . Группа F. 2-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 1
Камерун
1:0 Диалло – 51' 1:1 Конан – 56'
Счёт в матче открыл полузащитник Кот-д'Ивуара Амад Диалло на 51-й минуте.
После первого тура в квартете F сборная Камеруна набрала три очка и возглавляет турнирную таблицу. Национальная команда Кот-д'Ивуара располагается на второй строчке, у команды в активе также три очка.
