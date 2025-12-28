«Бенфика» под руководством Моуринью избежала поражения в матче Примейры с «Брагой»

Завершился матч 16-го тура португальской Примейры, в котором встречались «Брага» и «Бенфика». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» (Брага). В качестве главного арбитра матча выступил Жоау Феррейра (Порту).

Николас Отаменди на 29-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Родриго Саласар на 38-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт. Пау Виктор на 45+1-й минуте обеспечил хозяевам поля преимущество, а на 53-й минуте Фредрик Эурснес вернул равенство на табло. На 90+4-й минуте нападающий «Браги» Рикарду Орта был удалён за две жёлтые карточки.

После этой игры «Брага» с 26 очками находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, «Бенфика» с 36 очками располагается на третьей строчке.