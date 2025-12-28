Скидки
Главная Футбол Новости

Брага — Бенфика, результат матча 28 декабря 2025, счёт 2:2, 16-й тур Примейры 2025/2026

«Бенфика» под руководством Моуринью избежала поражения в матче Примейры с «Брагой»
Комментарии

Завершился матч 16-го тура португальской Примейры, в котором встречались «Брага» и «Бенфика». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» (Брага). В качестве главного арбитра матча выступил Жоау Феррейра (Порту).

Португалия — Примейра . 16-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Брага
Брага
Окончен
2 : 2
Бенфика
Лиссабон
0:1 Отаменди – 29'     1:1 Саласар – 38'     2:1 Виктор – 45+1'     2:2 Эурснес – 53'    
Удаления: Орта – 90+3' / нет

Николас Отаменди на 29-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Родриго Саласар на 38-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт. Пау Виктор на 45+1-й минуте обеспечил хозяевам поля преимущество, а на 53-й минуте Фредрик Эурснес вернул равенство на табло. На 90+4-й минуте нападающий «Браги» Рикарду Орта был удалён за две жёлтые карточки.

После этой игры «Брага» с 26 очками находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, «Бенфика» с 36 очками располагается на третьей строчке.

Календарь матчей Примейры сезона-2025/2026
Турнирная таблица Примейры сезона-2025/2026
