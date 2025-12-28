Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: у Хёйсена исключительные футбольные качества

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: у Хёйсена исключительные футбольные качества
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на критику в адрес защитника «Реала» Дина Хёйсена на фоне его адаптации в испанской команде.

«Если бы мне пришлось выделить одно из качеств Хёйсена, я бы, наверное, сказал о зрелости. Для своего возраста и позиции, на которой он играет, Дин очень зрелый. Это одарённый игрок, способный адаптироваться к условиям постоянного стресса и максимальных требований в каждом матче. В целом он не поддаётся давлению, и это хорошо. У него исключительные физические и футбольные качества, которые ему нужно будет отточить и улучшить. Ему нужно время и спокойствие, чтобы продолжать расти, но это центральный защитник, на которого можно полностью положиться», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Материалы по теме
Дин Хёйсен испытывает давление в «Реале» из-за усталости и травм — The Athletic
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android