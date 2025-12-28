Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: у Хёйсена исключительные футбольные качества

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на критику в адрес защитника «Реала» Дина Хёйсена на фоне его адаптации в испанской команде.

«Если бы мне пришлось выделить одно из качеств Хёйсена, я бы, наверное, сказал о зрелости. Для своего возраста и позиции, на которой он играет, Дин очень зрелый. Это одарённый игрок, способный адаптироваться к условиям постоянного стресса и максимальных требований в каждом матче. В целом он не поддаётся давлению, и это хорошо. У него исключительные физические и футбольные качества, которые ему нужно будет отточить и улучшить. Ему нужно время и спокойствие, чтобы продолжать расти, но это центральный защитник, на которого можно полностью положиться», — приводит слова де ла Фуэнте AS.